С много музика, емоции и усмивки Варна посрещна 2026 година на площад "Независимост". Морската столица се превърна в сцена на празнично настроение, което събра варненци и гости на града в първите часове на новата година.

Точно в полунощ небето над града бе озарено от празнична заря, а варненци и гостите на града традиционно посрещнаха първите минути с празнично хоро, изпълнено от обичания фолклорен ансамбъл "Варна".

Жителите и гостите на Варна бяха поздравени и от кмета на града Благомир Коцев, който им пожела през 2026 година да бъдат обединени. Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме. Сами трябва да градим нашето бъдеще, за да бъде то по-добро за всеки от нас. Трябва да направим така, че нашите деца да се чувстват свободни и щастливи да живеят в България и във Варна, каза още кметът Благомир Коцев.

Кулминацията на празничната програма бе участието на световноизвестната изпълнителка Ищар, която взриви сцената с енергични ритми и неподражаемо присъствие заедно с формацията The Gypsies and Jimi Sissoko.

В празничната програма участваха още рок легендите БТР и Виктория Георгиева, представила България на Евровизия. Настроението продължи до ранните часове на 1 януари с хитовете от 90-те години, като и с изпълнението на популярния гръцки певец Романос Колитос.