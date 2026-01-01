Коцев в новогодишното си послание: Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме
©
Точно в полунощ небето над града бе озарено от празнична заря, а варненци и гостите на града традиционно посрещнаха първите минути с празнично хоро, изпълнено от обичания фолклорен ансамбъл "Варна".
Жителите и гостите на Варна бяха поздравени и от кмета на града Благомир Коцев, който им пожела през 2026 година да бъдат обединени. Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме. Сами трябва да градим нашето бъдеще, за да бъде то по-добро за всеки от нас. Трябва да направим така, че нашите деца да се чувстват свободни и щастливи да живеят в България и във Варна, каза още кметът Благомир Коцев.
Кулминацията на празничната програма бе участието на световноизвестната изпълнителка Ищар, която взриви сцената с енергични ритми и неподражаемо присъствие заедно с формацията The Gypsies and Jimi Sissoko.
В празничната програма участваха още рок легендите БТР и Виктория Георгиева, представила България на Евровизия. Настроението продължи до ранните часове на 1 януари с хитовете от 90-те години, като и с изпълнението на популярния гръцки певец Романос Колитос.
Още по темата
/
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
31.12
Още от категорията
/
Варненски свещеник, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома
24.12
Варненец: Когато утре вие галеници захленчите по дребни битови глезотии, спомнете си за Роберт! И го пазете на пътя!
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: Събитията показаха, че моментът за решителни дейс...
20:27 / 31.12.2025
В последния ден на 2025 година: Ето най-важните събития във Варна...
09:00 / 31.12.2025
От днес безплатно паркираме по улиците на Варна
08:32 / 31.12.2025
Внукът на една от загиналите в катастрофата на Колхозен пазар: Ще...
14:11 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.