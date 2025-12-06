Благомир Коцев запали светлините на елхата по време на традиционния концерт, организиран от Община Варна.
"Честит Никулден! Свети Николай Чудотворец е закрилникът на всички, свързани с морето – каквито сме и ние, варненци. Затова този ден е толкова важен и скъп за нашия град. Радвам се, че и тази година сме заедно на този прекрасен празник. Тази вечер видяхме нашите малки таланти – бяха чудесни и искам още веднъж да ги поздравя за емоцията, която ни подариха. За мен лично празникът е още по-специален, защото моят син Никола също е именник. Моето семейство винаги е било опора за мен, а другата опора сте всички вие, варненци. Благодаря ви и ви желая светли празници. Бъдете здрави, свободни и благословени", каза от сцената кметът Благомир Коцев.
Празничната програма събра на една сцена десетки деца и млади таланти от школите на Общинския детски комплекс. ДФА "Българче“, Варненската детско-юношеска опера, балет "Вива Денс“, "Сребърни звънчета“, театрално студио "Вълшебната завеса“, народният хор "Българче“ и вокалният ансамбъл "Звездни струни“ създадоха истинска коледна атмосфера. Специално участие взеха и изпълнителите от "Stars academy“ и студио "Да“. Както традицията повелява, сред гостите беше и Дядо Коледа, който пристигна със Снежанка и джуджетата, за да поздрави най-малките жители на града.
Освен с празничния концерт Варна посреща Коледа и Нова година с празнична украса. Над 400 светещи елемента озариха главните булеварди, а повече от 31 км светещ стринг преобразиха дървета, фасади и алеи. Площад "Независимост“ е превърнат в блестяща инсталация с 22 светещи елхи, а 120 светещи завеси създадоха впечатляващ светлинен коридор между сградите на театъра и Варненския окръжен съд. Фасадата на съда също е украсена с 1800 метра лампички.
На различни локации в града жителите и гостите на морската столица могат да се насладят и на различни коледни базари, които са изпълнени с настроение, музика и много усмивки, пишат от общината.
