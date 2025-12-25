Основният ремонт на общинския път от квартал "Аспарухово“ към кв. "Галата“ във Варна започна през октомври 2024 г., но срещна редица забавяния и предизвикателства.По първоначален план ремонтът трябваше да стартира още средата на 2024 г., след обществените обсъждания и избора на изпълнител. Официално бе обявено, че от месец октомври 2024 г. Община Варна започва основния ремонт на трасето, което е с дължина около 3,4 км между отбивката за местност "Карантината“ и кръстовището с пътя за местност "Боровец“. Проектът включва подмяна на ВиК мрежата, изграждане на тротоари, улично осветление, пътна настилка и отводнителна система – с бюджет близо 9,8 млн. лв. финансирани по Инвестиционната програма за общински проекти, предаде Нова Варна.Преди стата на основните дейности бе необходимо да се рехабилитира и обходният път през местност "Боровец“, за да се улесни движението по време на ремонта. Това доведе до отлагане на планирания старт няколко месеца. Първите по-активни строителни работи, включително затваряне на участъка и полагане на асфалт, реално се случиха през първата половина на 2025 г., а в юли 2025 г. започна последният етап с ремонт на около 760‑метров участък и поставяне на финален асфалтобетон, тротоари и улично осветление.През 2025 г. местните власти съобщават, че ремонтът на пътя върви напред, но не без затруднения и недоволство сред жители заради временните ограничения и затруднения в достъпа. Жителите на квартала изразяват притеснение, че пътят е твърде тесен .Последната информация за приключването бе обявена от зам.кмета на Варна – Димитър Кирчев:До 30 октомври трябва да приключи ремонтът на пътя "Аспарухово“ – "Галата“. Той трябваше да е готов на 30 юли, но заради изключително голямото забавяне по плащането от страна на държавата, работата по него зацикли.