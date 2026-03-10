На 7 март 1983 г. светлините в цяла Варна изгасват заради похитители на самолет.Морският град потъва в мрак за около половин час, а целта е да бъдат заблудени похитителите на самолет, поискали да избягат във Виена.В 18 часа самолет Ан-24 на БГА Балкан излита за редовен полет от София за Варна. Пътниците са около 40, а сред тях и четирима софиянци на възраст между 17 и 22 години. Младежите се на борда с идеята да избягат от България като отклонят самолета към летището във Виена, за където не продават билети.Малко след излитането младежите вадят ножове, незнайно как преминали проверката на софийското летище. Те съобщават на смаяните пътници, че са рецидивисти, излезли от затвора и че ще счупят илюминатор и разхерметизират самолета. Един от похитителите опира острие в гърлото на стюардеса.Искането към екипажа е да отклонят полета към Виена. Разбира се в самолета няма достатъчно гориво до австрийската столица. Командирът обаче уведомява наземните власти, които му дават указание да съобщи на похитителите, че лети към Виена. Всъщност се държи курс към Варна, като самолетът кръжи над България, за да имитира по-далечен полет към столицата на Австрия.Междувременно във Варна е организиран щаб от специалисти. Решават да изгасят тока на целия град защото похитителите ще видят множеството светлини. От гардероба на Театъра се вземат австрийски униформи, с които да бъдат облечени българските полицейски власти, за да заблудят първоначално похитителите, че са във Виена. От самолета те виждат светлините на чакащите кораби във варненския залив, но от екипажа ги уверяват, че това са кораби в Дунав.Малко след 20.00 часа плененият Ан-24 каца на варненското летище. Спира на повече от километър от пасажерския терминал. На борда на самолета се качват полицай и служител на аерогарата, говорещи немски език. Те трябва да заблудят похитителите, че са австрийски летищни работници и вече се намират във Виена. Заради перфектния си немски 46-годишният тогава заместник-началник на КПП-то на аерогарата е избран да играе ролята на австрийски полицай. Но единия от похитителите разбира, че са излъгани.,,Това не е Виена. Сега ще колим", извикал той.Следва щурм на спецчастите и самолетът е овладян. Пътниците са невредими.Убит е лидерът на похитителите, който се оказва войник, избягал от софийско поделение. Застрелян е в тоалетната на самолета, където се заключва с взетата за заложник стюардеса и заплашва да я убие с нож. Момичето е ранено в шията, като острието се спира на милиметри от сънната артерия.Варненските служители на МВР наричат операцията "Виенския случай". Тя преминава под ръководството на генерал Велико Станков, който по това време оглавява местното подразделение на милицията. Действията на генерал Станков и подчинените му са перфектни, а организацията, създадена от МВР, би могла да влезе във всеки учебник по антитероризъм.