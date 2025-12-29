Кои бяха най-важните събития през месец юни във Варна, да си припомним
©
Нека си припомним най-важните събития от Варна през юни 2025 година:
На крачка от голяма беля във Варна: Ето какво се случи в автобус №31
Някои от събитията, които приковаха внимание през месец юни 2025 година, може би ще предизвикат различни, противоречиви мнения месеци и дори година по-късно. Само че работата на журналистите е да информират обществото за различните прояви и събития във Варна.
През юни месец продължиха протестите в морския град срещу въвеждането на единната европейска валута.
В началото на активния летен сезон от Летище Варна се похвалиха, че за първи път в историята си открива чартърна линия между молдовската столица Кишинев и Варна.
Смъртта на Явор потресе както Варна, така и България. Тя бе тема №1 дни наред. Имаше протести и от страна на негови приятели, така и от полицията.
В началото на лятото бе даден и старта на важни строителни обекти, свързани с образователната инфраструктура във Варна – ремонтите на ОУ "Йордан Йовков“, средношколско общежитие "Михаил Колони“ и ДГ №17 "Д-р Петър Берон“.
Информирахме ви и за голям проблем, който тепърва ще се разраства, като се очаква през 2026 да е сериозен, а именно липсата на живителна течност през летните месеци.
Дали и тази новина, която излезе от кмета на Варна Благомир Коцев не е част от по-нататъчна кампания срещу него, надали обаче ще разберем някога.
Още от категорията
/
Катедралата стана галерия: Откриха първата филателна изложба на християнска тематика във Варна
08:43
Ето как е изглеждал центърът на Варна преди повече от 100 години и без един от настоящите символи
08:42
Обзорът на Varna24.bg: Кои бяха най-важните събития във Варна и региона през месец май 2025 година?
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студ на Нова година във Варна, после тотален обрат
19:50 / 28.12.2025
Жълт код за силен вятър във Варна в понеделник
15:42 / 28.12.2025
Магьосник от Варна, предизвикал фурор в социалните мрежи, организ...
09:11 / 28.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е жълт код за област Варна
08:48 / 28.12.2025
Предупреждение за силен вятър утре във Варна
17:31 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна
16:24 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.