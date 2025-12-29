Сподели close
На прага на новата 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важните събития от Варна през юни 2025 година:

На крачка от голяма беля във Варна: Ето какво се случи в автобус №31

Някои от събитията, които приковаха внимание през месец юни 2025 година, може би ще предизвикат различни, противоречиви мнения месеци и дори година по-късно. Само че работата на журналистите е да информират обществото за различните прояви и събития във Варна.

През юни месец продължиха протестите в морския град срещу въвеждането на единната европейска валута.

В началото на активния летен сезон от Летище Варна се похвалиха, че за първи път в историята си открива чартърна линия между молдовската столица Кишинев и Варна.

Смъртта на Явор потресе както Варна, така и България. Тя бе тема №1 дни наред. Имаше протести и от страна на негови приятели, така и от полицията.

В началото на лятото бе даден и старта на важни строителни обекти, свързани с образователната инфраструктура във Варна – ремонтите на ОУ "Йордан Йовков“, средношколско общежитие "Михаил Колони“ и ДГ №17 "Д-р Петър Берон“.

Информирахме ви и за голям проблем, който тепърва ще се разраства, като се очаква през 2026 да е сериозен, а именно липсата на живителна течност през летните месеци.

Дали и тази новина, която излезе от кмета на Варна Благомир Коцев не е част от по-нататъчна кампания срещу него, надали обаче ще разберем някога. 