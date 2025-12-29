На прага на новата 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.Някои от събитията, които приковаха внимание през месец юни 2025 година, може би ще предизвикат различни, противоречиви мнения месеци и дори година по-късно. Само че работата на журналистите е да информират обществото за различните прояви и събития във Варна.