Кои бяха най-важните събития във Варна през февруари 2025 година
Нека си припомним най-важните събития за Варна от месец февруари 2025 година:
Обявиха дървена ваканция във Варненско
Нови басейни, пързалки за деца и СПА-център се предвижда на Крайбрежната алея на Варна
Стана ясно кога ще заработи зелената зона във Варна
Стълб падна върху кола на варненски булевард и за малко не уби двама души
Почина Марко Марков
Решено! Варна ще има асансьор на морето
Варненци за орязаните дървета: 10 хил. лв.?! Бълха даже не ги ухапа!
Още от категорията
Кметът на Варна: Нека не забравяме кои са важните хора в живота н...
19:37 / 24.12.2025
Километрично задръстване на изхода на Варна към АМ "Хемус"
13:12 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Варненците Стефка и Петър се потопи...
12:37 / 24.12.2025
Варненският зоопарк изпраща старата година с нов член - прекрасна...
11:09 / 24.12.2025
Заради еврото: Без плащания в брой на касите на Община Варна
10:53 / 24.12.2025
От днес: 5 поредни дни без синя и зелена зона във Варна
10:47 / 24.12.2025
