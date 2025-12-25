Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На прага на новата 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важните събития за Варна от месец февруари 2025 година:

Обявиха дървена ваканция във Варненско

Нови басейни, пързалки за деца и СПА-център се предвижда на Крайбрежната алея на Варна

Стана ясно кога ще заработи зелената зона във Варна

Стълб падна върху кола на варненски булевард и за малко не уби двама души

Почина Марко Марков  

Решено! Варна ще има асансьор на морето

Варненци за орязаните дървета: 10 хил. лв.?! Бълха даже не ги ухапа!