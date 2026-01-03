Кои бяха най-важните събития във Варна през ноември 2025 година, да си припомним заедно!
Нека си припомним най-важните събития от Варна през ноемрви 2025 година:
Предпоследният месец от годината във Варна ще се запомни най-вече с излизането на свобода на кмета Благомир Коцев. Това стана в края на месеца – на 28 ноември, но до тогава различни събития белязаха живота в морската столица.
Темата със задържания кмет се завърза в началото на ноември, след като със сигнал до Общинската избирателна комисия бе поискано неговото отстраняване от поста.
Големият град, натоварените пътни артерии, крият опасности. Припомняме тази катастрофа, белязала Варна, тъй като това е една от важните начини за превенция на смъртта на пътя.
Проблемът със зимното почистване излезе на яве в началото на ноември.
"Зелената зона“, все още нефункционираща към началото на ноември, бе тема на политически търкания, в дъното на които бе бившия кмет Иван Портних.
Животът не е само проблеми! Бъдещето "пристигна“ във Варна под формата на супервлака, известен като Черна перла или Дарт Вейдър.
На 19 ноември бе дадено началото на обрата с делото "Коцев“.
Единствено Varna24.bg видя, че се работи по възстановяването на един от символите на морския град.
На 24 ноември арестуваният кмет на Варна бе докаран в родния му град.
След 142 дни в ареста Благомир Коцев вече е у дома: Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът.
