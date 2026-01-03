В първите дни на 2026 година, да погледнем назад към най-важните събития от отминалата 2025-а.е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.Предпоследният месец от годината във Варна ще се запомни най-вече с излизането на свобода на кмета Благомир Коцев. Това стана в края на месеца – на 28 ноември, но до тогава различни събития белязаха живота в морската столица.