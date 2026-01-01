Кои бяха най-важните събития във Варна през септември 2025 година?
Но нека обзорът на изминалата година продължи. Нека заедно си припомним събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.
Вижте обзорните статии, които Varna24.bg подбра за вас от септември 2025 година:
Наесен с песен! Това характеризира месец септември. Той винаги ще бъде свързван с началото на учебната година. И докато тя започва в средата, то до тогава част от варненци се вълнуват от летните теми – най-после няма толкова туристи по улиците, плажовете са вече предимно за жителите на морския град.
Една тема, която вълнуваше през август цяла България, се се "премести и към Варна“ – пожарите.
Горещият все още месец се отразява върху психиката на хората.
Темата с арестувания кмет Коцев продължи да вълнува варненци. Два месеца след задържането проговори неговия бивш заместник – Диан Иванов.
Но септември е месец на училищата и детските градини, и Варна се сдоби с нова.
С началото на есента темите, свързани с арестувания кмет на морския град зачестиха.
Септември обаче завършва с любопитка. Как ли ще реагират бъдещите поколения, които след 10 – 20 години, прочетат тази история, белязала последните дни на 9-ия месец на годината?!
