Честита нова 2026 година, варненци!Но нека обзорът на изминалата година продължи. Нека заедно си припомним събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.Наесен с песен! Това характеризира месец септември. Той винаги ще бъде свързван с началото на учебната година. И докато тя започва в средата, то до тогава част от варненци се вълнуват от летните теми – най-после няма толкова туристи по улиците, плажовете са вече предимно за жителите на морския град.