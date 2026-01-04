Сподели close
Дадохме старт на новата 2026 година. Нека в първите дни на януари да си припомним всички важни събития от отминалата 2025-а, които са ни радвали и ужасявали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важните събития от Варна през последния месец на 2025 година - декември:

Традиция е последният месец от годината да е месец и на равносметка, и на еуфорията покрай Коледните и Новогодишни празници – пазаруване на подаръци, приготовления, почивни дни.

Декември 2025 година обаче ще бъде запомнен с по-различен ракурс.

Още в началото на месеца гръмна новината, дошла от Европейската прокуратура (EPPO) в София, която внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Веднага бившият кмет на Варна, Иван Портних излезе с коментар.

Първите дни на декември ще бъдат запомнени и с това, че Благомир Коцев се върна на работното си място като кмет на Варна след 142 дни в ареста.

След това той даде интервю по Нова телевизия, като отзвука от това му гостуване веднага се появи.

Политиката е отражение и фокус на живота ни, но партийните игри, не винаги са най-важното. Припомняме Ви любопитен материал, свързан с една емблематична сграда във Варна, който предизвика голям интерес.

Първата третина на декември 2025 г. ще бъде запомнена и с протестите срещу Бюджет 2026 както и срещу управляващите като цяло.

На фона на тези новини на яве излезе наглост на определени жители на Варна, които се престориха на бедни.

В дните преди Рождество Христово тежка катастрофа беляза Варна.

По Коледа обаче излезе на яве и новината за голямо събитие, което ще бележи 2026 година.

Последните дни на миналата година освен с дългата почивка край Коледа и Нова година бяха свързани и с предстоящото присъединяване на България към Еврозоната.

Изпращаме 2025 година с една идея, която трябва да бъде реализирана през 2026 година.