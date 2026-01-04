Кои бяха най-важните събития във Варна в края на 2025 година, да си припомним месец декември
Нека си припомним най-важните събития от Варна през последния месец на 2025 година - декември:
Традиция е последният месец от годината да е месец и на равносметка, и на еуфорията покрай Коледните и Новогодишни празници – пазаруване на подаръци, приготовления, почивни дни.
Декември 2025 година обаче ще бъде запомнен с по-различен ракурс.
Още в началото на месеца гръмна новината, дошла от Европейската прокуратура (EPPO) в София, която внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.
Веднага бившият кмет на Варна, Иван Портних излезе с коментар.
Първите дни на декември ще бъдат запомнени и с това, че Благомир Коцев се върна на работното си място като кмет на Варна след 142 дни в ареста.
След това той даде интервю по Нова телевизия, като отзвука от това му гостуване веднага се появи.
Политиката е отражение и фокус на живота ни, но партийните игри, не винаги са най-важното. Припомняме Ви любопитен материал, свързан с една емблематична сграда във Варна, който предизвика голям интерес.
Първата третина на декември 2025 г. ще бъде запомнена и с протестите срещу Бюджет 2026 както и срещу управляващите като цяло.
На фона на тези новини на яве излезе наглост на определени жители на Варна, които се престориха на бедни.
В дните преди Рождество Христово тежка катастрофа беляза Варна.
По Коледа обаче излезе на яве и новината за голямо събитие, което ще бележи 2026 година.
Последните дни на миналата година освен с дългата почивка край Коледа и Нова година бяха свързани и с предстоящото присъединяване на България към Еврозоната.
Изпращаме 2025 година с една идея, която трябва да бъде реализирана през 2026 година.
