Кои бяха отличени на 3-то издание на Форум за съвременно изкуство БУНА
Наградните статуетки бяха изработени от Мона Раданова и Мартин Копецки от МЕЙКЪРС КОЛЕКТИВ.
Най-престижната награда бе връчена на Райна Тенева за емоционалното видео “Malhzeit", разказващо за миграцията, отдалечеността и любовта към близките.
Категория "Пърформанс“:
Наградата в специалния за тазгодишното издание модул пърформанси спечели френско-афганистанската артистка Кубра Кадеми за пърформанса “I will greet the sun again", показан в Кампус 90 в партньорство с Френския институт и Посолството на Франция в България.
Наградата връчи Боряна Петкова, куратор на програма "Пърформанс“ в БУНА 3.
Категория "Колективен проект / Галерия“:
Сред колективните проекти журито единодушно присъди наградата на Галерия "Аросита“ (София) за проекта LOOK – изложбата на Еслица Попова “Куражът на заека" в галерия "Ларго“. Изложбата може да бъде видяна до 15 септември на ул. Хан Крум 8.
Галерия "Аросита“ за втора поредна година получава награда БУНА и само можем да се вълнуваме какво още ще покаже на варненската публика в идните издания.
Наградата връчи Светослава Георгиева, директор на дирекция "Култура и духовно развитие“ в Община Варна.
Категория "Индивидуален артист“:
Отличието за индивидуален проект отиде заслужено в ръцете на Лукас Рем (Германия) за мащабната видеоинсталация “Ембрионични елементи на свободата" в Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна.
Наградата връчи артистичният директор на БУНА Ралица Герасимова.
Категория "Специална награда на журито“:
Специалната награда бе връчена на Стефано Романо (Италия/Албания) за интердисциплинарния пърформанс “Fourth movements" в ReBonkers. Това е интимен концерт, в който влиза само по един участник и слуша звуците на един инструмент, изпълняващ химна на Европейския съюз. Дефрагментираното изпълнение провокира диалог сред публиката и поставя въпроси за европейската идентичност и общност. В концерта се включиха варненските музиканти Ралица Митева, Радостин Златанов, Ивайло Ангелов и Симона Велкова.
Наградата връчи Владия Михайлова ("Топлоцентрала“).
Почетни споменавания:
– Янис Шрьодер (Германия) за видеоинсталацията “Unleveled sea" в "Хале 3“.
– Ралица Тонева за внушителната инсталация “Ревизия на паметта". Прожекцията върху водна завеса може да бъде видяна в ReBonkers (ул. Барутен погреб 4) до 15 септември.
Първа Балканска награда за съвременно изкуство (Фондация "Зингер-Захариев“):
Специалната премиера на Балканската награда за съвременно изкуство, учредена от филантропската фондация "Зингер-Захариев“, отиде в ръцете на Райна Тенева за емоционалното двуканално видео “Malhzeit" в поп-ъп пространството New Ventura на ул. София 22 (творбата може да бъде видяна до 15 септември от 11:00 до 19:00 ч.).
Наградата бе връчена лично от Катрин Зингер и Камен Захариев.
Почетни споменавания:
– Неманя Николич (Сърбия) с проекта “Заговорът".
– Ана Котар Шкоряк (Словения) за пърформанса “Кой се грижи за грижещия се?" в ГХГ Варна.
“Заговорът" може да бъде видян до 15 септември на ул. София 22, в главната локация на фестивала.
Допълнителна награда бе връчена и на Сара Христова за проекта LOCUS SOLUS 2.0 в поп-ъп пространство Вентура. Наградата представлява един месец творчески престой в резиденция Eastern Balkans Institute of Art and Architecture в София.
Отличието бе връчено от художникът Лъчезар Бояджиев, който е и куратор на бъдещето издание на БУНА 4 през 2026 г.. Връчвайки наградата, той загатна и работното заглавие на темата за следващото издание на БУНА - “Вроден инат".
