Кой е най-старият служител в община Варна?
Илия пристига в морската столица преди повече от 60 години и с усмивка си спомня първите впечатления – огромната сграда, крясъка на чайките и красивите варненки, които го впечатляват още от първия ден.
По професия Радев е учител по изобразително изкуство и дървообработване, но от над 20 години работи в дирекция "Управление на собствеността“. Въоръжен с куфар с инструменти, той реагира на всяко повикване за ремонт – от столове и бюра до прозорци, врати и брави. "Старая се каквото мога да го възстановя. На хората трябва да им е удобно и приятно“, сподели той.
Илия познава всеки ъгъл на сградата и с радост наблюдава как общината се променя към по-добро. "Канцелариите станаха по-уютни, а млади хора в колектива дават нов облик на общината“, каза пред NOVA Радев.
Силата и енергията му идват както от работата, така и от колектива. "Още като дете съм взимал чук и съм поправял столове. Това е част от мен. Много е важно с какви хора работиш – когато идваш с удоволствие на работа, това ти дава живот и радост“, обясни той.
Илия разкрива и тайната на дълголетието си: "Жена ми е много учтива, а работата ми носи удоволствие. Това е ключът – добър колектив и спокойствие вкъщи.“
/
