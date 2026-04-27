Фестивална академия – Варна е независима гражданска и експертна инициатива за наблюдение, оценка и популяризиране на фестивалния живот в град Варна. Създадена през 2022 г. по идея на платформата https://varnafestivals.eu/, нейните дейности обединяват културни институции, медии, изследователи и професионални партньори около общата цел да се въвеждат по-високи стандарти в организацията, управлението и публичното присъствие на фестивалите във Варна. Аналитичният доклад "Фестивалите във Варна 2025“ очертава цялостна картина на фестивалния живот в града, като проследява финансирането, профила на събитията, тяхната публичност и институционална среда. Изследването обхваща над 70 фестивала. 42 от тях са публично финансирани с общ бюджет от 2 922 965 лв., от които 2 242 500 лв. са общинско финансиране, а 680 465 лв. – национално.

Данните показват ясно изразен сезонен модел, при който фестивалната активност е силно концентрирана в летните месеци и началото на есента. Най-голяма плътност се наблюдава през август, който се оформя като централен период с най-висока концентрация на събития и жанрово разнообразие. В началото на годината активността остава слаба, а пролетният период е сравнително рехав, което поставя въпроси за по-равномерно разпределение на културния календар.

По отношение на съдържателния профил музиката остава водещо направление, следвана от театъра и киното, докато визуалните изкуства, танцът, наследството и литературните събития имат по-ограничено, макар и видимо присъствие. Въпреки разнообразието, анализът показва, че значителна част от фестивалите функционират предимно като форми на представяне, а не като платформи за създаване на ново художествено съдържание.

Особено внимание в доклада е отделено на дигиталната среда и публичността. Наблюденията показват, че макар много фестивали да поддържат отделни канали в социалните мрежи, пълноценна дигитална екосистема — включваща собствен уебсайт, активни социални профили, видео съдържание и външно медийно отразяване — се среща при ограничен брой събития. Това води до значителни различия в видимостта и достигането до аудитории, както и до дисбаланс между нивото на финансиране и качеството на публичната комуникация.

Анализът на устройствените правилници допълнително потвърждава тези тенденции. В повечето случаи документите уреждат провеждането на събитията, но рядко представят фестивалите като устойчиви културни институции със ясно формулирана мисия, програмна логика, политика към публиката и система за оценка. Най-съществените дефицити са свързани с липсата на вътрешен мониторинг, методика за индикатори, архивиране и прозрачност.

В рамките на изследването са отличени фестивали в категориите артистичен принос, социална отговорност, дигитална среда и грижа за публиката.

Общата картина показва, че фестивалният сектор във Варна е активен и разнообразен, но се намира в преход между събитийна логика и необходимост от по-устойчива институционална рамка. Това предполага въвеждането на по-ясни критерии за финансиране, по-конкретни изисквания за публичност и прозрачност, както и насърчаване на фестивалите като дългосрочни културни форми с важна обществена мисия.

Докладът ще бъде представен публично на 27 април от 17 ч. в Радио Варна – Арт салон, където ще бъдат отличени и най-успешните фестивали в четирите категории.

Фестивална академия - Варна е създадена през 2022 г. от платформата https://varnafestivals.eu/ с участието на Регионален исторически музей - Варна, Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Държавен архив - Варна, БТА, БНТ - Варна, Радио Варна, Икономически университет - Варна, автори и сътрудници с публикации в сайта.