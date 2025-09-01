Сподели close
Срокът на последната заповед на Благомир Коцев изтече снощи - 31 август. Тя касае поста му в общинската администрация и лицето което трябва да го замества, докато срещу него тече разследване и е в ареста. Така до снощи временен кмет бе Павел Попов.

Според неофициална информация има нова заповед, като Попов продължава да бъде изпълняващ функциите кмет на Варна.

Не е ясно обаче кой я е подписал. Очаква се официална и подробна информация през днешния ден.