Кокичетата цъфнаха във Варна. Те са символ на надежда, чистота и ново начало, носещо щастие и късмет на открилия го пръв. Вярва се, че цъфтежът му 31 януари предвещава плодородна година и топла зима. За да донесе късмет, кокичето трябва да се подарява само от чисто сърце, тъй като цветето е силно чувствително.Старите хоря вярват, че кокиче трябва да се подаряват искрено, от сърце, тъй като цветето е "сензитивно към превземки".Смята се за пролетен вестител, символ на надеждата и светлината.Някои растения могат значително да затоплят частите си над околната температура чрез собствения си метаболизъм. Твърди се също, че кокичетата генерират собствена топлина в луковицата, за да се разтопят през снега. Няма обаче научни доказателства за термогенеза при кокичетата. Вместо това изглежда вероятно топенето на околния сняг да се дължи на абсорбирането на слънчевата радиация и превръщането ѝ в топлинна енергия, както често се случва в неживата материя.Любопитно е, че в определени държави кокичетата са били внесени. По-интензивното развъждане започва в Англия след Кримската война (1853–1856), когато войници донасят луковици на Galanthus plicatus от Кримския полуостров. Тези луковици след това се хибридизират в английските градини с по-рано въведените Galanthus nivalis и турския Galanthus elwesii . Така докато само няколко разновидности са били известни в продължение на десетилетия, разнообразието от сортове сега е станало почти непосилно благодарение на работата на селекционерите. В момента са известни около 800 разновидности кокичета (500 от които са регистрирани), произлизащи от няколко вида.