Отваряйте си очите на четири, тъй като неочаквани ситуации дебнат на пътя. Поредният пример идва от вчерашния ден. Около обяд в кв. "Аспарухово“ възникнал пътен инцидент, при който 33-годишен варненец, управлявал лек автомобил блъснал изскочило пред колата дете.От удара малчуганът е с фрактура на ключица и след преглед е освободен за домашно лечение.Пробите на шофьора за алкохол и употреба на наркотични вещества, са отрицателни.