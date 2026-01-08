Кола пламна в центъра на Варна!Кадрите бяха споделени от очевидци в социалните мрежи. На тях се вижда, че автомобилът е на метри от сградата на Централна поща Варна. На място за минути е пристигнала пожарна. По думите на свидетели огънят е потушен.За щастие няма пострадали лица.