Кола пламна в центъра на Варна!

Кадрите бяха споделени от очевидци в социалните мрежи. На тях се вижда, че автомобилът е на метри от сградата на Централна поща Варна. На място за минути е пристигнала пожарна. По думите на свидетели огънят е потушен.

За щастие няма пострадали лица.