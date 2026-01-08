Кола гори в центъра на Варна!
©
Кадрите бяха споделени от очевидци в социалните мрежи. На тях се вижда, че автомобилът е на метри от сградата на Централна поща Варна. На място за минути е пристигнала пожарна. По думите на свидетели огънят е потушен.
За щастие няма пострадали лица.
Още по темата
/
Реклама
Още от категорията
/
Кръвта вода не става: Млад мъж отиде на свиждане в Затвора във Варна и опита за свие чужда вещ
16:54
Окръжна прокуратура във Варна с официални подробности за голямата катастрофа край Колхозния пазар
05.01
Внукът на една от загиналите в катастрофата на Колхозен пазар: Ще се боря делото да се гледа в София
30.12
Внукът на една от жертвите в мелето на Колхозен пазар: Само "Бог да прости загиналите" не стига
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето колко в евро взимат от днес пенсионерите
09:05 / 07.01.2026
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.