18-годишна пешеходка пресече на червен светлинен сигнал на светофар и бе ударено от лек автомобил. За инцидента информира пресцентъра на полицията във Варна.От удара момичето е получило фрактура на шиен прешлен и е настанено в неврохирургия, без опасност за живота.Катастрофата е станала снощи около 23 часа на централен варненски булевард.По случая е образувано досъдебно производство.