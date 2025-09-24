Сподели close
18-годишна пешеходка пресече на червен светлинен сигнал на светофар и бе ударено от лек автомобил. За инцидента информира пресцентъра на полицията във Варна.

От удара момичето е получило фрактура на шиен прешлен и е настанено в неврохирургия, без опасност за живота.

Катастрофата е станала снощи около 23 часа на централен варненски булевард.

По случая е образувано досъдебно производство.