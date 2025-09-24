ЗАРЕЖДАНЕ...
Кола помете 18-годишно момиче във Варна, пресичала на червено
От удара момичето е получило фрактура на шиен прешлен и е настанено в неврохирургия, без опасност за живота.
Катастрофата е станала снощи около 23 часа на централен варненски булевард.
По случая е образувано досъдебно производство.
