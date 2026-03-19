Жена на 60 години е с фрактура на ляв лакът, в следствие на ПТП, случило се вчера, около 11 часа.Произшествието е станало в района на ул. "Братя Миладинови“, когато лек автомобил, правейки маневра - завиване на дясно, е блъснал пешеходката.Пострадалата е прегледана в болница и освободена за домашно лечение, а по случая е образуван досъдебно производство.