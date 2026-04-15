Вчера около 10 часа, в централната част на града, е станало ПТП. Лек автомобил, при движение на заден ход, удря пресичаща пешеходка на 64 – годишна възраст. В следствие на сблъсъка, жената е с фрактура на костите на дланта на лява ръка, без опасност за живота.

Пострадалата е освободена за домашно лечение, след извършения медицински преглед.

По случая е образувано досъдебно производство.