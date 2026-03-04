С фрактура на лява ръка е 33- годишна варненка, в следствие на ПТП в местност "Боровец“.Жената е вървяла по пътното платно, в тъмната част на денонощието, когато била застигната от лек автомобил и ударена. Пешеходката е прегледана в болница и освободена за домашно лечение, а по случая е образувано досъдебно производство.