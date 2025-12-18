Коледарски песни и наричания изпълниха днешната сесия на ОбС-Варна
© ОбС-Варна
Коледарите бяха посрещнати от председателя на Общинския съвет Христо Димитров и кмета на Варна Благомир Коцев. С гръмкото "Да бъде!“ учениците изпълниха традиционния ритуал, като отправиха благопожелания за здраве, берекет и успешна нова година. Фоайето пред зала "Пленарна“ се изпълни с празничен дух.
По традиция добрите гости бяха изпратени с подаръци и пожелания за светли празнични дни.
Тържеството беше организирано от дирекция "Образование и младежки дейности“ към Община Варна.
