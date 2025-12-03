Сподели close
Кока-Кола отново носи магията на празниците в различни краища на България с любимия Коледен камион, който този декември ще посети цели 17 града в цялата страна.

Празничното настроение ще завладее Варна на 7 декември в Увеселителен парк - Пристанище Варна (Varna Fun Port - бул. "Приморски“ 27). На 8 декември пък жителите и гостите на града ще могат да се радват на всички изненади, които ще пристигнат в морската столица с легендарния червен камион, на паркинга на Lidl (бул. "Вл. Варненчик" №257).

И в двата дни от 14:00 до 20:00 часа посетителите ще могат да преживеят истинско коледно пътешествие - да се снимат с Дядо Коледа, да се включат в забавни игри и активности с награди, както и много други изненади.

Под мотото "Освежи магията на Коледа“ компанията кани всички да си подарят време за радост, да се спрат за глътка свежест и да обърнат внимание на хората, които влагат най-много грижа и любов, за да направят празниците специални за всички около тях.

През този сезон Кока-Кола напомня, че перфектната Коледа не изисква съвършенство, а присъствие, емоция и споделени мигове. След Варна емблематичният червен камион ще продължи обиколката си в България, спирайки в още 11 града. Финалът на турнето ще бъде в София в продължение на цели три дни – на 21, 22 и 23 декември.

Всички градове и спирки от обиколката на камиона може да видите тук.