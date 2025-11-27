Общинският съвет във Варна ще заседава отново денс. 30-то заседание на местния парламент ще започне в10:00 часа, в зала "Пленарна“ на Община Варна. В предварителния дневен ред са включени девет точки.Сред основните акценти в програмата е актуализиране на цената на превозните документи за пътуване в обществения транспорт във Варна. Припомняме, че с пълно единодушие комисията по финанси и бюджет гласува от 1 януари хартиеният билет да бъде 1 евро, а глобата за нередовен пътник – 20 евро.Днес съветниците се очаква да решар и отпускането на целева субсидия за изграждане на втори бункер за нуждите на Онкоболницата във Варна също фигурира в дневния ред. Общата стойност на проекта възлиза на до 9 415 000 лева, които ще бъдат използвани за строителство на подпорни стени, стационар и специализиран бункер с всички необходими технически и спомагателни помещения.