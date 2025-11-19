Комедия, драма и детски спектакли в Коледните театрални седмици във Варна
Програмата започва на 26 ноември с романтичната драма "Лавандулови момичета“ от Шон Маккена – топла, хуманна история за неочаквана среща, която раздвижва спомените и сърцата на две сестри. Постановката ще бъде представена и на 6 декември.
На 27 ноември гостува ДТ "Гео Милев“ Стара Загора с комедията на Марк Камолети "Пижама за шестима“, изпълнена с недоразумения, романтични бури и остроумни обрати. На 28.11 следва още една хитова комедия на режисьора Атанас Атанасов – "Клетка за пеперуди“, която е сред най-награждаваните варненски театрални заглавия. Пиесата на Жан Поаре разказва за семейство, което се опитва да изглежда "нормално“ пред бъдещите роднини, но мисията е обречена на чаровен хаос. В комичния жанр афишът на Коледните театрални седмици предлага и "Вечеря за глупаци“ от Франсис Вебер (4.12), "Само за жени“ от Дарио Фо (8.12), "Муа у тупан“ от Боян Папазов (12.12.) С комедията "Пиесата, която се обърка“ във Варна ще гастролира Хасковският театър "Иван Димов“ на 15.12.
Драматични акценти на празничния сезон са премиерните "Време разделно“ по великия роман на Антон Дончев, в режисура на Бина Харалампиева на 29.11 и 11.12 и "Алма Малер“ – скандалният разказ за "музата на Виена“ от Сашо Димоски, с режисьор Деян Пройковски, на 10.12. На 13.12. се играе и разтърсващият спектакъл "Ботушът“ от Лило Петров, награден с Икар за драматургия.
Между 17 и 22 декември е специалното време за детската публика с коледната кампания на Театъра. Музикалният спектакъл "Приключения опасни със герои сладкогласни“ от Хайгашод Агасян и Недялко Йорданов е забавно, интерактивно и празнично преживяване за малки и големи зрители. Трима актьори ще дебютират в ролите си: Виктория Иванова като Водещата, Симеон Димов като Славейчето Слави и Виктор Димитров като Петелът Димитър. В периода ще се изнасят по две представления дневно, а с предварителна заявка на сцената ще излиза и самият Дядо Коледа. Подарете си изкуство и превърнете Коледа в емоционално празнично преживяване!
