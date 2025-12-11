На 12 декември /петък/ от 10 часа в кв. "Аспарухово“ във Варна, около стадиона в парка, униформени от Специализираните полицейски сили ще покажат част от уменията на кучетата, с които работят.Демонстрацията ще бъде изнесена пред деца от различни училища в областта. Малчуганите ще имат възможността да видят как четириногите задържат човек, как намират взривни вещества и още много от неподозираните способности на най-верните приятели на човека.