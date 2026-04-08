Членовете на комисията ще излязат с общи предложения за законодателни промени по отношение на приемната грижа

За 2025 г. в област Варна има най-много приемни семейства – 107, най-голям брой осиновени деца – 31 и най-голям брой реинтегрирани - 28. Това сочат данните на Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ), който се управлява от Община Варна в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Според отчета 28 са приемните семейства на територията на община Варна през 2025 г., като едно от тях се е включило в проекта за приемна грижа през изминалата година.

Данните бяха изнесени от директора на ОЕПГ Снежана Борисова по време на заседанието на Комисията за детето при Община Варна. Експертната група се председателства от заместник-кмета по социалните и здравни дейности Снежана Апостолова, като в срещата се включиха още директорът на общинската дирекция "Социални дейности" Изабела Иванова, директорът на Дирекция "Социално подпомагане" – Варна към Агенцията за социално подпомагане Христина Димитрова, експерти от ресорните общински дирекции "Здравеопазване", "Социални дейности", "Спорт", представители на държавни институции и доставчици на социални услуги. работещи с деца и родители във Варна.

По време на заседанието членовете на комисията изказаха единодушно становище, че без подкрепата на държавата и без промяна на нормативната уредба приемната грижа не успява да привлече достатъчно семейства, особено сред по-младите. Отчетено бе, че новите кандидати за приемно семейство в процес на проучване в областта са само 2 - от общ. Провадия и общ. Долни Чифлик, 15 са заличените приемни семейства през 2025 г. на фона на 6 нови. В тази връзка бе отчетено, че е необходимо социалната услуга да се развие като държавна делегирана дейност и ангажираните в проекта сами да избират дали да бъдат наети по трудови правоотношения или на граждански договор. Експертната група ще има за задача да обобщи и предложи редица законодателни промени за повишаване привлекателността и капацитета на услугата.

Приемната грижа е част от съвременните мерки за закрила на детето, която се прилага спрямо деца в риск, независимо от произхода, пола, религията, медицинските показатели и др. в семейна среда. Във визията за приемната грижа се съдържа и разбирането ѝ като модел за подкрепа на семейства в криза, без да се пренебрегва и съдействащата функция на социалната система спрямо приемните родители, които имат пряка обществена мисия по отношение на приемните деца. Приемното семейство е социален ресурс за настаняване на деца в риск, както и за осигуряване на тяхното развитие и удовлетворяване на потребностите им, отчетоха участниците в срещата.

Снежана Апостолова анонсира и редица инициативи на местно ниво, които Община Варна може да реализира в училищата съвместно с техните здравни специалисти. Предвижда се в часовете на класния ръководител да бъде предоставена информация на учениците за приемната грижа, както и да се повиши информираността им по отношение на редица заболявания.

Предстои да бъдат внесени и предложенията за Общинската програма за закрила на детето за 2026 г., която следва да бъде гласувана от Общинския съвет до края на месец юни.