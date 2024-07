Концерти, с музиката на Pink Floyd и Queen, ще зарадват варненци

© Музиката на великите рок банди Pink Floyd и Queen ще звучи във варненския Летен театър на 22 и 27 август. Кросоувър концертите са част от програмата на фестивала Опера в Летния театър – Варна 2024. След фурора, който италианският диригент Роберто Молинели и оркестърът на Варненската опера направиха през ноември с трибют-концерта, посветен на Майкъл Джексън, маестрото се завръща във Варна, за да поднесе на публиката песните на двете легендарни групи, отново в аранжимент за симфоничен оркестър.



Роберто Молинели е приветстван в цял свят с концертните си проекти, в които комбинира рок и класическо звучене, за да представи музиката на някои от най-популярните изпълнители на нашето време. Диригентът, който е автор и на аранжиментите, е майстор на смесването на жанрове. Има многобройни колаборации с известни артисти, композира музика за кино и телевизия, дирижира оркестъра на Фестивала в Санремо.



В трибюта на Pink Floyd на 22 август вокалите ще изпълнят италианците Даниела Канова, Паоло Фиорини и Давид Манчинели. Публиката ще чуе вечните хитове Wish you were here, Shine on you crazy diamond, Another brick in the wall, Comfortably numb и още от творчеството на емблематичните музиканти от втората половина на XX век. Концертът съчетава музиката на Pink Floyd с документален видео разказ за историята на групата.



С любов към Фреди Меркюри и Queen концертът на 27 август ще представи легендарните класики на британската банда: Бохемска рапсодия, Somebody to love, Radio GaGa, Show must go on, We will rock you и още безсмъртни хитове ще оживеят във вокалните изпълнения на сопраното Илина Михайлова и шведския певец Магнус Беклунд. Всяка от песните е шедьовър, чиято емоция се засилва чрез диалога между рок бандата и симфоничния оркестър, а мултимедията на концерта ще разкаже историята на Фреди Меркюри – икона на своето време, и на групата Queen, емблематична за няколко поколения.



Сребрина Соколова е режисьор на двата спектакъла, а оркестърът на Държавна опера Варна ще потопи публиката в незабравимо преживяване, в което рокът танцува с класиката.