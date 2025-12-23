Първото гостуване във Варна на патриарха на операта, световноизвестния тенор Пласидо Доминго ще бъде най-значимото събитие през 2026 година не само за Държавна опера Варна, а и за цялата варненска културна общественост. Грандиозният концерт в Двореца на културата и спорта на 21 април ще бъде кулминация в честването на стогодишния юбилей на ММФ "Варненско лято“. Признат за един от най-добрите оперни певци за всички времена, Пласидо Доминго има в репертоара си над 150 роли и повече от 4400 спектакъла.Изключителен артист, режисьор и диригент, носител на 12 награди "Грами“, Пласидо Доминго ръководи оперите в Лос Анджелис и Вашингтон, създава и най-престижния оперен конкурс в света "Operalia“, чието поредно издание се проведе през миналата година в София.Заедно с легендарния певец във варненския концерт, с диригент Найден Тодоров и режисьор Сребрина Соколова, ще се изявят и солистите на Държавна опера Варна Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз.