Концертът на Пласидо Доминго ще е кулминацията за 100 години "Варненско лято
Изключителен артист, режисьор и диригент, носител на 12 награди "Грами“, Пласидо Доминго ръководи оперите в Лос Анджелис и Вашингтон, създава и най-престижния оперен конкурс в света "Operalia“, чието поредно издание се проведе през миналата година в София.
Заедно с легендарния певец във варненския концерт, с диригент Найден Тодоров и режисьор Сребрина Соколова, ще се изявят и солистите на Държавна опера Варна Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз.
