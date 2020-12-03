Êîíäóêòîðè îò Âàðíà îáÿâèõà, ÷å â çíàê íà ïðîòåñò íÿìà äà ðàáîòÿò â ïèêîâèòå ÷àñîâå

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Ñëóæèòåëèòå â äðóæåñòâîòî íàñòîÿâàò îùå ðúêîâîäñòâîòî äà ñå àíãàæèðà ñ áåçïëàòíà ïðåêâàëèôèêàöèÿ è îñèãóðÿâàíå íà çàåòîñò çà îñòàíàëèòå ðàáîòíèöè, êîèòî íÿìà äà áúäàò ïðåíàçíà÷åíè â ÒÀÑÐÓÄ èëè ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå â ðàçìåð íà 3 /òðè/ áðóòíè çàïëàòè.
Ïðèïîìíÿìå, ïîâå÷å îò 200 äóøè òðÿáâà äà áúäàò îñâîáîäåíè îò 1 ÿíóàðè. Ïðè÷èíàòà å âúâåæäàíåòî íà àâòîìàòèçèðàíàòà áèëåòíà ñèñòåìà. Êîíäóêòîðèòå èçðàçèõà ãîòîâíîñò çà åôåêòèâíè ñòà÷íè äåéñòâèÿ.
Â÷åðà ïðîòåñòúò íà íåäîâîëíèòå ïðåðàñíà è â øåñòâèå. Êðàéíàòà öåë íà ïðîòåñòèðàùèòå áå ñãðàäàòà íà îáùèíàòà. Òðàíñïîðòíèòå ðàáîòíèöè íå âúçïðåïÿòñòâàõà äâèæåíèåòî, êàòî ñå äâèæåõà ïî ïðèëåæàùèÿ íà áóëåâàðäà òðîòîàð. Êîíäóêòîðèòå îáÿâèõà, ÷å îò äíåñ â çíàê íà ïðîòåñò, ùå ñïèðàò äà ðàáîòÿò â íàé-íàòîâàðåíèòå ÷àñîâå.
Àéäúí Ñàáèòîâ è Ñòèëèÿíà Òðåíäàôèëîâà îáÿñíèõà, ÷å íÿìà íèêàêâà ÿñíîòà êîëêî îò íàä 270-òå êîíäóêòîðè ùå áúäàò ïðåíàçíà÷åíè âúâ ôèðìà "Òàñðóä" êàòî êîíòðîëüîðè ñëåä âúâåæäàíåòî íà åëåêòðîííàòà áèëåòíà ñèñòåìà, à âñè÷êè ñà ïîäïèñàëè ïðåäèçâåñòèÿ çà îñâîáîæäàâàíå.
Îò ïúðâè ÿíóàðè âñè÷êè áèëåòè â àâòîáóñèòå îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò íà Âàðíà ùå ñå êóïóâàò ñàìî îò ìàøèíèòå çà áèëåòè â òÿõ, à îáùèíàòà ùå ïëàùà íà äðóæåñòâîòî íà êèëîìåòúð ïðîáåã.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å çà Varna24.bg óïðàâèòåëÿò íà "Ãðàäñêè òðàíñïîðò" èíæ. Çëàòè Çëàòåâ îáÿñíè, ÷å âñåêè, êîéòî áúäå ñúêðàòåí ùå èìà ïðàâî íà îáåçùåòåíèå è ïðåêâàëèôèêàöèÿ îò Áþðîòî ïî òðóäà. Òîé äîïúëíè, ÷å ñúêðàùåíèÿòà ñå îòëàãàò îò 2013 ã. è òå ñà âúâ âðúçêà ñ âúâåæäàíåòî íà åëåêòðîííàòà áèëåòíà ñèñòåìà âúâ âñè÷êè àâòîáóñè.
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17:06 / 01.12.2020
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