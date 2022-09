Конкурс за най-вкусна лютеница в деня без автомобили във Варна

© Сдружение Таляна и Пространствата на Варна (Varna spaces) организират събития по повод Европейския ден без автомобили 22 септември. Събитието се реализира под егидата на Община Варна, със съдействието на Национален Фонд Култура, Фонд “Култура" Община Варна.



На 22 септември, от 10 часа сутринта ще бъде затворен достъпа на коли в зоната на площад Севастопол, както и в квартал Таляна - улиците Преслав, Цариброд и Охрид. Изместването на автотрафика позволява уличното платно и паркоместа да се превърнат в публична зона за събития и отдих.



Програмата за деня включва базари и занимания с деца, уроци по скейтборд, работилници, лекции и дискусии, обсъждане на книги, музика на живо и малко кино в по-късните часове на деня.



Едно от акцентите събития е конкурс за домашна зимнина, в които могат да участват всички граждани, стига да са си направили вече зимнината. Опитно жури ще опита от всичко и ще присъди две награди - за най-добра лютеница и за най-добро сладко. Наградите се присъждат с грамота и финансова награда от 150 лв. За участие - донесете своите най0добри буркани на ул. Цариброд до 17.00ч на 22.09.



Вижте повече в програмата на събитието:



22.09.22



ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ / ВАРНА 2022



СЕВАСТОПОЛ



11:00 “Рисунки на асфалт с Луси"



15:00 Читателски клуб - дискусия



Образователни демонстрации, КАТ



Замерване на въздуха и шума



Жълта стая на открито



Работилници, съзтезания и танци



ОХРИД



Социална чайна



11:00 “Дами на кънки, рицари на тротки"



15:00 Уличен базар “От деца за деца"



Хотел Империя



18:30 Презентация VarnaSpaces



19:00 Презентация квартал “Таляна“



14:00 Арт Маркони - “Роклята на мама"



20:00 Кино - “Музика за филм"



21:00 Кино - “Кораба слънчоглед 1"



ЦАРИБРОД



15:00 Скейт уроци за деца, ХАЛЕ 3



Джага на открито, ДЖАРА



16:00 Balkanton set by Selector Stiliyan



Музика на живо - флейти



17:30 Зимнина контест



Сладкарница Малинка



The Bookstore щанд за питиета



MikiMark design - зелени картини



Стария чинар - деликатесен магазин



БУРОВ / ДРЪЗКИ



17:00 Работилница за градски дизайн



18:00 Хотел Роял, “Кафе от миналото"



Хотел Бутик Ин



Ресторант Стария чинар



Кафе 43.12, Поп-ъп кухня / DJ-парти



Самба - бразилско кафе



ПРЕСЛАВ



14:00 The Bookstore - Second hand базар



21:00 The Bookstore Session със София



Turkish Delight / Ресторант Ориент



19:00 Католическа църква - парти



La maison



Киевски торти



BohoSi - Street sale



Le petit shop



Кафе Жасмин



Хаш Таг



Европа директно - инфощанд



Gioia Аmore Grande



16:00 Музика на живо - Funky Catz Varna