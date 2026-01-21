след трагедията от преди ден, в която загинаха 7 кончета.
24 часа след огненета стихия екипът на "Фанагория" написа в официалната си страница:
Сърцето ни е в пепел… но благодарността ни е безкрайна.
Конната ни база "Фанагория“ вече я няма и 7 кончета станаха звездички
Място, в което имаше детски смях, доверие, приятелства, мечти, първи уроци, любов към животните – днес го няма.
В този ад нашият треньор Петко направи нещо, което няма да забравим никога.
Той спаси 4 коня, рискувайки собствения си живот. В момента е в болница, лекува се и за щастие състоянието му е стабилно. За нас той е герой. Истински. Завинаги!
От сърце благодарим на Конна база "Любен Каравелово“ и на техния треньор, които без колебание отвориха вратите си и осигуриха дом и сигурност за нашите коне в този тежък момент.
Благодарим и на всички приятели на Фанагория, които бяха до нас – които тичаха, носеха, помагаха, звъняха, прегръщаха, плакаха с нас. В най-тежкия момент видяхме колко много добри хора има около нас.
Предстои ни дълъг път...
Всеки, който желае да ни подкрепи с каквото и колкото може - за нас това е безценно. Всяка помощ е надежда, всяка подкрепа е знак, че не сме сами.
Дарения могат да бъдат направени на следната сметка:
IBAN: BG47FINV91501017305404
Получател: Клуб по конен спорт Фанагория
Основание: Дарение
Молим ви да споделяте само този пост, за да се избегнат злоупотреби.
Благодарим ви, че сте с нас.
Конна база "Фанагория": Сърцето ни е в пепел
© Фанагория
