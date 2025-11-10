Конституционният съдия и професор по финансово и данъчно право Сашо Пенов изнесе публична лекция на тема "Конституцията и данъците в ерата на новата валута“ във ВСУ "Черноризец Храбър“. Той гостува в университета по покана на Клуба на юриста "Проф. Тамара Хинова" към Студентския съвет. Събитието привлече студенти, преподаватели и представители на академичната общност.Проф. д-р Сашо Пенов е дългогодишен университетски преподавател. От август 2022 г. до юни 2023 г. заема поста служебен министър на образованието и науката, а в момента е съдия в Конституционния съд на Република България.Публичната лекция беше организирана от студентите юристи на Варненския свободен университет и даде възможност за среща с един от водещите български учени и практици в областта на финансовото и конституционното право.