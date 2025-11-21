След кратък престой в Картахена, Кралство Испания научноизследователският кораб "Св. Св. Кирил и Методий“ с бордови номер 421 (ник 421) продължава задграничното си плаване за осигуряване на научноизследователска и логистична поддръжка на 34-та Българска антарктическа експедиция.Запасите от ГСМ, хранителни продукти и оборудване на ник 421, бяха допълнени до необходимите норми и на борда беше натоварен товар за полярните бази на Испанската антарктическа програма.Със заминаването на кораба от Картахена, приключи и учебната плавателна практика на курсанти от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ и военноморските академии на Полша, Румъния и Азербайджан, която се проведе на борда на НИК 421 при прехода му от Варна до Картахена. Обучаемите бяха транспортирани до България със самолет C-27J Spartan от 16-а авиационна база Враждебна от ВВС на България.