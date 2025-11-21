Корабът на Морско училище продължава към Антарктида след престой в Картахена
©
Запасите от ГСМ, хранителни продукти и оборудване на ник 421, бяха допълнени до необходимите норми и на борда беше натоварен товар за полярните бази на Испанската антарктическа програма.
Със заминаването на кораба от Картахена, приключи и учебната плавателна практика на курсанти от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ и военноморските академии на Полша, Румъния и Азербайджан, която се проведе на борда на НИК 421 при прехода му от Варна до Картахена. Обучаемите бяха транспортирани до България със самолет C-27J Spartan от 16-а авиационна база Враждебна от ВВС на България.
Още от категорията
/
Година след трагичния инцидент край Аксаково: Пътят все още не е обезопасен и видимостта е все така ограничена
09:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Катастрофа на пътя Велико Търново - Варна
23:04 / 20.11.2025
"Свобода за Благо" - скандираха хиляди на протест във Варна
19:04 / 20.11.2025
Адвокатът на Коцев: Делото трябва да се върне във Варна в рамките...
10:57 / 20.11.2025
След решение на ВКС: Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:06 / 19.11.2025
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално ком...
15:25 / 19.11.2025
Министерство на правосъдието: При проверка на арест във Варна са ...
08:27 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.