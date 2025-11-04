Посланикът на Република Корея в България – Н. Пр. Донг-бе Ким, посети Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Той, заедно с делегация от още шестима души, се запозна с началника на Училището – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов. Пред корейските гости бяха представени дейностите и проектите, по които Морско училище работи. Обсъдени бяха различни възможности за сътрудничество и взаимодействие с корейската страна.Делегацията разгледа и учебно-материалната база в Училището. Преди края на посещението гостите направиха презентация пред курсанти на най-голямата корабостроителна компания в света – Hyundai heavy industries, със седалище в Южна Корея.