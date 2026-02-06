Бойко Борисов и Пеевски няма да бъде простено и е под въпрос изобщо дали ще влязат в парламента. БСП в момента е в насипно състояние, разкъсвано от противоречия. Трима концесионери се борят за собствеността - това са Борисов, Пеевски и Радев, това заяви Корнелия Нинова в "Денят започва".
"Новото ръководство на партията я предаде за 5 поста и за лични облаги", заяви тя.
БСП не може да бъде партньор на "Непокорна България", защото по думите на Нинова "те коренно промениха линията и посоката на партията".
"Типично е да се хвърля вина върху предишния. Разбира се, че и аз не съм безгрешна. Битките, които отворих в желанието си да изчистя партията от зависимости донесе съответните резултати, защото и олигархия и вътрешна опозиция се обединиха. Но това е минало. Допускала съм грешки, разбира се, но една със сигурност не и то си пролича във времето. Не се продадох и не се предадох на задкулисието".
Корнелия Нинова заяви, че "ако някой иска да гласува за нещо изпитано през годините тя гарантира, че това е "Непокорна България".
Според Корнелия Нинова Румен Радев е подал ръка към всички, което според нея не е принципно.
"Защото да отвориш вратата към ГЕРБ, за да правиш мнозинства е просто... За нас е голяма грешка, защото 10 години се боря с този модел".
Румен Радев остави отворена вратата, допълни тя. Корнелия Нинова отказа да даде съвет на президента Илияна Йотова по отношение на бъдещия служебен кабинет.
