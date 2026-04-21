Почистването на зелените площи в район "Владислав Варненчик" във Варна изправиха на нокти жителите му.

Много от тях сигнализираха, че части от района вече са солидно обрасли.

"Не хейтя, но около бл.404 всяка година тревата става над метър. Можете да проверите само за този блок колко са децата играещи всекидневно и неизбежно влизащи в тревните площи."

"Подкрепям напълно! Зад 8-ми блок е джунгла!"

Кметът на района, Николай Костадинов успокои хората, като съобщи, че вече се коси усилено. "До няколко дни ще бъде окосен 2ри микрорайон целия, а общественно значимите места са окосени вече с изключение на бул. Константин и Фружин, който се коси в момента...", каза още Костадинов.