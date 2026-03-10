Кошмар на Аспарухов мост, стотици коли са блокирани в трафика. Хората гневни!
Тази сутрин катастрофа за пореден път блокира потока от автомобили на моста, а ситуацията разгневи хората. "Това е почти ежедневие в час пик. Пълен кошмар за живущите в тези райони", коментира варненка пред медията ни.
"Уважаеми г-да Кметове,
Виждате ли какво се случва на моста. Къде са реакциите ви, как организирахте движението, как помогнахте на хората???
Толкова ли не успяхте да го измислите с реорганизация в такива случаи да се ползва другото платно с двупосочно движение, къде са ви органите на реда??? Благомир Коцев Ивайло Маринов. 2 часа никакви адекватни мерки!?"
В момента колоната на моста е огромна, а някой от колите не могат да се изтеглят вече повече от 2 часа.
