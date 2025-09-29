Три кучета питбул са разкъсали и убили домашно куче във Варна на метри от училище. При нападението е пострадал и собственикът на убитото животно, който е получил нахапвания по тялото.Инцидентът е станал до Средно училище "Елин Пелин" във Варна, съобщиха преди минути от полицията във Варна.Собственикът на питбулите е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.