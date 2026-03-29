Бъдещето на Варна минава през реални действия и активна държавна политика, а не през временни решения. Това заяви кандидатът за народен представител от политическата организация "Възраждане" в 3 МИР – Варна Коста Стоянов.По думите му изоставането на Северна България не е случайно, а резултат от дългогодишно неглижиране на града и областта."Говорим за доходи, но без производство и инвестиции те няма как да растат. А без инфраструктура инвеститори просто няма да дойдат", коментира Стоянов.Той посочи, че Варна има всички предпоставки да се развие, но този потенциал остава неизползван заради липсата на развитие за ключови проекти.Сред тях той открои завършването на автомагистрала "Хемус", изграждането на "Черно море" и втори мост над Варненско-Белославското езеро – инфраструктура, която е решаваща не само за региона, но и за развитието на цяла Северна България.Стоянов обвърза местните проблеми с по-широката финансова рамка на "Възраждане", която предвижда активна роля на държавата и по-гъвкава данъчна политика."Различните сектори не могат да бъдат третирани по един и същи начин. Затова предлагаме диференцирани данъчни ставки и стимули за производство с висока добавена стойност", подчерта той.Според него Варна може да се превърне в двигател на трансформация – и от област изпаднала в зависимост да се превърне в център за устойчиво производство и износ.Като част от финансовата политика на "Възраждане" се предвиждат още:– Промяна в данъчното облагане с акцент върху най-бедните и най-богатите.– Премахване на ДДС върху основни стоки като храни, лекарства и учебници.– Обединяване на НАП и Агенция "Митници" в единна приходна структура.– Облагане на свръхпечалбите в сектори с монополно влияние.– Данъчни стимули за българите, които се завръщат от чужбина, както и за работещи семейства с деца."Ако искаме младите хора да останат във Варна, трябва да им дадем перспектива – работа, доходи и сигурност. Това ще се случи, когато парите на държавата бъдат насочени и работят за хората", заяви още Стоянов.