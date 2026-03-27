Мащабна съвместна проверка на държавни и общински институции се провежда в местността "Баба Алино" край Варна след сигнали за сериозни нарушения – незаконно строителство и масова сеч в горски територии. За случая съобщи кандидатът за народен представител от варненска листа на "Възраждане" Коста Стоянов.По думите му в района действа украинската групировка "КУБ", която извършва незаконни дейности, като същевременно възпрепятства достъпа на институциите. Повод за ескалацията е изявление на служител от строителния контрол към Община Варна по време на заседание на Общинския съвет, че проверки не могат да бъдат извършени, тъй като служителите са възпрепятствани от въоръжени чуждестранни лица.След подаден сигнал до полицията на терен е организирана координирана проверка с участието на полицията, строителния контрол към Община Варна, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, Регионалната дирекция по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, както и представители на икономическа и охранителна полиция.Към момента институциите все още очакват разпореждане, за да получат достъп до имотите, които са заградени с плътни ограждения. Коста Стоянов заяви, че това на практика блокира контролната дейност."Наблюдаваме масово незаконно строителство, изградени обекти и сериозна сеч на дървесина", посочи той.Коста Стоянов подчерта, че за скандалните нарушения "Възраждане" е алармирала още през септември 2025 г., но въпреки това институциите не са предприели ефективни действия. По думите му едва след последните разкрития на политическата организация и публичния натиск се стига до реална координация между органите.По-рано този месец официални документи на държавни институции, изпратени до Коста Стоянов, потвърждават нарушения в над 20 имота в зоната между "Кабакум" и "Златни пясъци". Част от тях попадат в горски територии без извършена промяна на предназначението – задължително условие за строителство по закон.Въпреки това на място са установени вече изградени сгради, включително завършени двуетажни постройки, както и обекти в процес на строителство. Констатирани са изкопно-насипни дейности, изградени вътрешни пътища, огради, наличие на техника и складирани строителни материали. Установено е и изкореняване на дървета, както и формиране на депа с дървесина.Особено притеснителен е фактът, че част от тези нарушения са установени още през 2024 г., но дейностите не само не са прекратени, а на места са се разраснали. Това засилва съмненията за липса на ефективен контрол и възможни зависимости между институции и извършителите.Регионалната дирекция по горите – Варна е уведомила по компетентност Община Варна, район "Приморски", полицията, прокуратурата, РДНСК и Североизточното държавно предприятие. От своя страна РДНСК също е образувала преписка и е изискала допълнителни проверки с конкретни срокове.Коста Стоянов посочи, че случаят поставя сериозни въпроси за функционирането на институционалния контрол."Когато има толкова много компетентни органи, а нарушенията продължават, очевидно проблемът не е в липсата на информация, а в липсата на действия", заяви той.Щетите върху терена вече са видими – променена природна среда, премахната растителност и изградена инфраструктура в зони, които по закон следва да бъдат защитени.Казусът остава отворен, като се очаква дали след последните проверки ще последват реални действия от страна на институциите или случаят ще се превърне в пореден пример за системен проблем и съмнения за корупция в контрола върху подобни дейности.