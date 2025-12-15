Коста Стоянов, депутат от ПП "Възраждане" от Варна: Еврозоната трябва да бъде отложена след оставката
Стоянов подчерта, че протестите са били надпартийни и всенародни, въпреки опитите на отделни политически формации да ги използват за политически цели. Той посочи, че реакциите на гражданите по време на демонстрациите ясно са показали нежелание протестът да бъде овладян от конкретни партии.
Народният представител заяви, че "Възраждане“ е участвала активно във всички протести в страната, тъй като партията защитава българските национални интереси. Според него ключовият въпрос оттук нататък е обществената енергия да бъде съхранена и насочена към масово участие в предстоящите парламентарни избори.
"Само с висока избирателна активност може да бъде ограничен купеният и корпоративният вот и да се гарантира реалното представителство на българските граждани“, заяви Коста Стоянов.
Той изрази съмнение, че в рамките на настоящото Народно събрание може да бъде съставено ново правителство, като прогнозира предсрочни избори през пролетта – в края на март или началото на април. По думите му, точният момент ще зависи от решенията на президента и от хода на консултациите с политическите формации.
Коста Стоянов засегна и темата за еврозоната, като подчерта, че "Възраждане“ ще продължи усилията си за запазване на българския лев. Той припомни, че партията е събрала необходимите подписи за провеждане на национален референдум и неколкократно е внасяла предложението за гласуване в Народното събрание, което е било блокирано от управляващото мнозинство.
Коста Стоянов коментира и внесеното искане до президента за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност по темата за въвеждането на еврото. По думите му, въпреки направените постъпки, от президентската институция не е била осигурена институционална защита на искането.
Стоянов отбеляза, че въпреки направената 30-минутна почивка, такъв представител не е бил изпратен.
Според него това повдига въпроси относно реалната позиция на президентската институция по темата за запазването на българския лев. Коста Стоянов допълни, че към момента президентството остава единственият действащ център на власт в ситуацията на липса на правителство и държавен бюджет.
"За първи път се стига до ситуация страна да се подготвя за членство в еврозоната без правителство и без бюджет. Това е сериозно основание процесът да бъде отложен“, заяви той.
Инж. Коста Стоянов обърна внимание и на очакванията около ролята на президента в предстоящия политически процес, като подчерта, че евентуални политически проекти или влияние върху служебна власт следва да бъдат ясно заявени, за да не се стигне до подмяна на вота на избирателите.
В заключение народният представител заяви, че "Възраждане“ ще продължи активната си работа на терен, включително в малки населени места, където по думите му хората очакват реални решения на дългогодишни проблеми. Той подчерта, че партията ще работи за повишаване на избирателната активност и заяви готовност "Възраждане“ да поеме управлението на страната след предстоящите избори.
