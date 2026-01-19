Предложението на “Възраждане" за ограничаване на броя на изборните секции извън Европейския съюз до 20 получи подкрепа в парламентарната правна комисия. Мярката не засяга дипломатическите и консулските представителства и цели връщане на контрола и предвидимостта в организацията на изборите зад граница."Ние не въвеждаме забрани, а правила. Навсякъде трябва да има ясни условия, но извън ЕС е необходим и разумен лимит, и реален контрол“, заяви народният представител от “Възраждане" от 3-ти многомандатен избирателен район - Варна, Коста Стоянов.По думите му, сегашната ситуация е пряк резултат от решенията, взети през 2021 г.: "Тогава с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ИТН беше премахнат лимитът за секциите извън ЕС. Резултатът днес е напълно ясен и измерим“, подчерта Стоянов.Той посочи, че във всички държави извън ЕС броят на секциите или намалява, или остава същият, с едно съществено изключение: "Само в Турция виждаме драстично увеличение – от 35 на над 160 секции. Това не е естествен процес и не може да бъде обяснен с повишена избирателна активност“, заяви народният представител.Според него последствията от това увеличение са сериозни: "Около 60 000 гласа идват от тези секции. Те имат тежестта да излъчват приблизително шест народни представители. Това вече не е нормална изборна практика, а добре работеща изборна индустрия“, каза Стоянов.Той обърна внимание и на сигналите за нарушения при разкриването на секции зад граница: "Имаме случаи със стотици и дори хиляда заявления, подадени от един IP адрес. Това означава, че някой събира лични данни, попълва заявления вместо хората и ги подава централизирано. Това отваря широко вратата за манипулации и изборни измами“, предупреди той.Стоянов беше категоричен, че предложението на Възраждане не засяга избирателните права: "Ние не отнемаме правото на глас на никого. Ние връщаме контрола и защитаваме честния вот“, подчерта той.По думите му, реакциите срещу мярката са показателни: "Когато говорим за лимит и контрол, едни политически сили реагират истерично. Това ясно показва кой има интерес сегашният безконтролен модел да се запази“, заяви народният представител.От "Възраждане“ напомнят, че окончателното решение предстои да бъде взето в пленарната зала, като заявяват, че няма да отстъпят от позицията си."България не е изборна периферия. Бъдещето ѝ трябва да се решава при ясни, честни и равни правила – и ние от "Възраждане“ ще продължим да отстояваме това“, заключи Коста Стоянов.