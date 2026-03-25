Днес, 25 март (сряда), от 12:00 часа пред паметника на граф Игнатиев, в района на Държавна опера – Варна, ще се проведе събитие, организирано от "Възраждане" – Варна.

Поводът е поднасяне на венец и цветя в памет на граф Николай Игнатиев – историческа фигура, свързана с българската национална кауза и Освобождение.

В събитието ще участва и председателят на "Възраждане", Костадин Костадинов, който ще изнесе историческа беседа пред паметника. Ще присъстват симпатизанти, членове и граждани - съмишленици, които искат българската история да бъде запазена такава, каквато е, да се помни, а историческите ни личности да се почитат.

"Възраждане" отправя покана към гражданите да се присъединят в името на историческата памет, необходимостта от съхраняване на националната история и уважението към личностите, свързани с нея.