Крадци се озоваха в арестите във Варна. От полицията в морския град съобщиха, че двама мъже, криминално проявени от Варна, на 16 и 21-годишна възраст, са установени и задържани в хода на предприети незабавни полицейски действия, след получен преди дни сигнал за грабеж на мобилен телефон от ръцете на собственика му. Инцидентът се е случил в кв. "Чайка“, а криминалистите издирили и приложили инкриминираната вещ към образуваното досъдебно производство. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.Друг мобилен телефон, за който също имало подаден сигнал, че бил откраднат от стол на плажната ивица, бил намерен от полицаите на Първо РУ. Няколко дни са били нужни на служителите на реда, за да влязат в дирите на крадеца – 28-годишен варненец, известен на МВР и да го задържат за срок до денонощие. По случая е образувано досъдебно производство.В петък, полицаи на Първо РУ установили и задържали 36-годишен жител на с. Вокил - известен на МВР и вече осъждан. Три часа по-рано в районното били подадени два сигнала за взломни кражби. В единият случай е бил разбит фризьорски салон, от който са изчезнали коафьорска техника и уреди, а в другия - от гараж са задигнати куфарче с инструменти, бутилка уиски и стойка за телевизор. Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на посегателя. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случаите са образувани досъдебни производства.Рецидивист от Варна, на 46-години е заловен от екип на Първо РУ след извършена от него кражба на хранителни стоки, за около 500 лева, от супермаркет. Автопатрулът, който е проверил мъжа е установил нарушението и го е отвел в районното, а няколко часа по-късно дошъл и управителят на търговския обект да подаде сигнал. Вещите обект на престъпление били върнати на тъжителя, а по случая е образувано досъдебно производство.