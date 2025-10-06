ЗАРЕЖДАНЕ...
Крадци напълниха арестите във Варна
Друг мобилен телефон, за който също имало подаден сигнал, че бил откраднат от стол на плажната ивица, бил намерен от полицаите на Първо РУ. Няколко дни са били нужни на служителите на реда, за да влязат в дирите на крадеца – 28-годишен варненец, известен на МВР и да го задържат за срок до денонощие. По случая е образувано досъдебно производство.
В петък, полицаи на Първо РУ установили и задържали 36-годишен жител на с. Вокил - известен на МВР и вече осъждан. Три часа по-рано в районното били подадени два сигнала за взломни кражби. В единият случай е бил разбит фризьорски салон, от който са изчезнали коафьорска техника и уреди, а в другия - от гараж са задигнати куфарче с инструменти, бутилка уиски и стойка за телевизор. Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на посегателя. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случаите са образувани досъдебни производства.
Рецидивист от Варна, на 46-години е заловен от екип на Първо РУ след извършена от него кражба на хранителни стоки, за около 500 лева, от супермаркет. Автопатрулът, който е проверил мъжа е установил нарушението и го е отвел в районното, а няколко часа по-късно дошъл и управителят на търговския обект да подаде сигнал. Вещите обект на престъпление били върнати на тъжителя, а по случая е образувано досъдебно производство.
