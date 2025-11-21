В сряда около полунощ в Четвърто РУ е получен сигнал за мъже придвижващи се с лек автомобил. Те били забелязани да обезкостяват изоставена аварирала кола в района на с. Горица.Незабавно насочилите се към мястото полицаи, задържали в с. Старо Оряхово извършителите: 18-годишен жител на с. Разделна и мъж от Аврен на 22 години.При проведените процесуално следствени действия, в МПС-то на двамата, униформените намерили три броя гуми с джанти, два предни фара, декоративна решетка и други вещи свити от авариралия лек автомобил.По случая е образувано досъдебно производство.