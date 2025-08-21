След бързи оперативни действия на служителите на Второ РУ 20-годишен мъж – осъждан, е задържан за кражба. Преди три дни е подаден сигнал, че след разбиване на врата е проникнато в складово помещение, намиращо се в широкия център на областния град и е извършена кражба. Униформените установили и задържали извършителя, жител на Каменар, който е откраднал къртач, електрически релета, ротори и кабелни обувки. По случая е образувано досъдебно производство.29-годишен жител на Старо Оряхово е в ареста на Първо РУ, след извършена от него кражба на диоптрични очила, три броя слънчеви такива, два броя ключодържатели и 15 лева, от лек автомобил. Мъжът е отворил вратата на леката кола и така е извършил деянието. Образувано е досъдебно производство по случая.