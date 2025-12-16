Арестът на обвинен в грабеж от магазин е законосъобразен, реши Апелативният съд във Варна. Така втората инстанция потвърди законосъобразността на задържането на обвинен в грабеж, след като магистратите разгледаха жалбата му срещу определение на Варненския окръжен съд, с което е била взета най-тежката мярка за неотклонение.Спрямо 28-годишния мъж е повдигнато обвинение, че 10 декември във Варна е отнел 600 лв. от жена, след употреба на сила. Деянието е извършено при условията опасен рецидив. В процеса на разследването са извършени разпит на свидетелката и разпознаване, а паричната сума е открита у обвиняемия. Той е осъждан 10 пъти за кражба и грабежи. Последното си ефективно наказание е изтърпял в началото на тази година.Защитата твърди, че Денис Х. е бил в състояние, в което не е могъл да контролира действията си – влязъл е в магазина, купил си е енергийна напитка и е изгубил спомен. Адвокатът спомена и друг подобен случай на временна загуба на памет. Посочи, че подзащитният му има нужда от лечение и поиска домашен арест.Представителят на Апелативната прокуратура изрази убеждение, че задържането под стража е адекватна мярка, предвид изключително обремененото съдебно минало на обвиняемия. Презумпцията в Наказателно-процесуалният кодекс, че при деяния, извършени в рецидив, е реална опасността от укриване и извършване на престъпление, не е опровергана от доказателствата.Като извърши въззивна проверка на първоинстанционното определение, съдебният състав стигна до заключение, че арестът е законосъобразен. Денис Х. е привлечен като обвиняем за престъпление срещу собствеността – грабеж от касата на магазин, при употреба на сила срещу служителката. Задържаният не оспорва осъществяването на престъплението, а обоснованото предположение за авторството му се подкрепя от гласните доказателства, разпознаването и иззетата парична сума. Рискът от укриване и извършване на престъпление се предполага от закона, което е достатъчно при първоначалното определяне на мярката. В случая обаче няма факти, които да го оборят. Освен това, обвиняемият е многократно осъждан за аналогични престъпления. Периодично пътува в чужбина. Съдът отчете и спецификите на разглежданото деяние – отнемане на пари от продавачката, упражняване на физическа сила, престъпление, извършено след полунощ. Ето защо всяка друга мярка не би обслужила целите на закона.Въззивният съд сподели извода на окръжния съд – няма убедителни данни здравословното състояние на Денис Х. да е несъвместимо с условията в местата за задържане, но то трябва да се провери чрез съдебно-медицинска експертиза.Определението на Варненския апелативен съд, с което бе потвърдено задържането под стража, не подлежи на обжалване.