Крадец, обрал варненка, след употреба на сила, поиска да излезе от ареста
Спрямо 28-годишния мъж е повдигнато обвинение, че 10 декември във Варна е отнел 600 лв. от жена, след употреба на сила. Деянието е извършено при условията опасен рецидив. В процеса на разследването са извършени разпит на свидетелката и разпознаване, а паричната сума е открита у обвиняемия. Той е осъждан 10 пъти за кражба и грабежи. Последното си ефективно наказание е изтърпял в началото на тази година.
Защитата твърди, че Денис Х. е бил в състояние, в което не е могъл да контролира действията си – влязъл е в магазина, купил си е енергийна напитка и е изгубил спомен. Адвокатът спомена и друг подобен случай на временна загуба на памет. Посочи, че подзащитният му има нужда от лечение и поиска домашен арест.
Представителят на Апелативната прокуратура изрази убеждение, че задържането под стража е адекватна мярка, предвид изключително обремененото съдебно минало на обвиняемия. Презумпцията в Наказателно-процесуалният кодекс, че при деяния, извършени в рецидив, е реална опасността от укриване и извършване на престъпление, не е опровергана от доказателствата.
Като извърши въззивна проверка на първоинстанционното определение, съдебният състав стигна до заключение, че арестът е законосъобразен. Денис Х. е привлечен като обвиняем за престъпление срещу собствеността – грабеж от касата на магазин, при употреба на сила срещу служителката. Задържаният не оспорва осъществяването на престъплението, а обоснованото предположение за авторството му се подкрепя от гласните доказателства, разпознаването и иззетата парична сума. Рискът от укриване и извършване на престъпление се предполага от закона, което е достатъчно при първоначалното определяне на мярката. В случая обаче няма факти, които да го оборят. Освен това, обвиняемият е многократно осъждан за аналогични престъпления. Периодично пътува в чужбина. Съдът отчете и спецификите на разглежданото деяние – отнемане на пари от продавачката, упражняване на физическа сила, престъпление, извършено след полунощ. Ето защо всяка друга мярка не би обслужила целите на закона.
Въззивният съд сподели извода на окръжния съд – няма убедителни данни здравословното състояние на Денис Х. да е несъвместимо с условията в местата за задържане, но то трябва да се провери чрез съдебно-медицинска експертиза.
Определението на Варненския апелативен съд, с което бе потвърдено задържането под стража, не подлежи на обжалване.
