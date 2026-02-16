Един основен проблем на жители на район "Младост“ е решен. Това е връзката със СО "Пчелина“, чрез важният подход към местността - улица "Поп Димитър“. Тя е вече ремонтирана, стотиците коли, спрени, паркирани от едната й страна вече ги няма, а това улеснява шофьорите, тъй като там се получаваше стесняване на участъка, а това водеше до тапи и хората закъсняваха за работата си.Основното ѝ обновяване стартира на 13 август миналата година. Вече по отсечката на улицата от кръстовището ѝ с ул. "Николай Гяуров“ (блок 64) до връзката ѝ с бул. "Цар Освободител“ са подменени бордюрите, изпълнена е нова тротоарна настилка, поставено е ново улично осветление, както и целия участък е преасфалтиран.Сега жителите на СО "Пчелина“ се надяват да бъде възложено проектиране и в най-скоро време, и ремонт на улица "Николай Гяуров“, чийто кръстовище с ул. "Поп Димитър“ е изключително трудно за маневриране, особено ако някои недобросъвествен шофьор паркира в близост до него. Хората очакват да се помисли за адекватна връзка с улица "Патриарх Максим".