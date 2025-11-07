12 артисти изложиха в арт салона на Областна администрация – Варна общо 24 творби, създадени по време на едноименния акварелен пленер през лятото в Университетската ботаническа градина – Балчик.Това е вторият успешен арт проект, реализиран съвместно от Областна администрация – Варна и Акварелна група "Заедно“.Преди година, по покана на областния управител проф. Андрияна Андреева, художниците рисуваха в Аладжа манастир – един от най-известните средновековни скални манастири, обитаван от монаси-отшелници през XIII–XIV век. Тогава изложбата с техните творби беше открита в Арт Галерия 12.Място: Арт Галерия 12, II етаж, Областна администрация – Варна, ул. "Преслав“ 26. Изложбата може да бъде разгледана всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 ч. и ще остане отворена през следващите две седмици.