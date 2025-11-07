Красотата на "Двореца" в Балчик е представена в акварелна изложба във Варна
©
Това е вторият успешен арт проект, реализиран съвместно от Областна администрация – Варна и Акварелна група "Заедно“.
Преди година, по покана на областния управител проф. Андрияна Андреева, художниците рисуваха в Аладжа манастир – един от най-известните средновековни скални манастири, обитаван от монаси-отшелници през XIII–XIV век. Тогава изложбата с техните творби беше открита в Арт Галерия 12.
Място: Арт Галерия 12, II етаж, Областна администрация – Варна, ул. "Преслав“ 26. Изложбата може да бъде разгледана всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 ч. и ще остане отворена през следващите две седмици.
Още от категорията
/
Научноизследователският кораб "Св. Св. Кирил и Методий" ще отплава днес от Морска гара - Варна
08:34
Зазимиха символ на Варна
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.