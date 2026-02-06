Крупен наркопласор е спипан от полицията във Варна
© МВР-Варна
Непосредствено след осъществена сделка с наркотични вещества, служителите на реда задържали 40-годишен варненец, криминално проявен.
Събраните по случая материали към образуваното досъдебно производство са докладвани в Окръжна прокуратура
Припомняме, че преди ден, при специализирана полицейска операция в морската столица, бяха иззети почти килограм марихуана, около 300 гр. метамфетамин, малко количество кокаин и над 20 000 евро на територията на Първо РУ. Установен бе наркоразпространителя, който е рецидивист.
