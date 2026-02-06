Сподели close
Метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази са намерени и иззети от частен дом от служители на отдел "Криминална полиция" при областната дирекция на МВР във Варна. Поредната  специализирана полицейска операция бе реализирана в "Максуда“.

Непосредствено след осъществена сделка с наркотични вещества, служителите на реда задържали 40-годишен варненец, криминално проявен.

Събраните по случая материали към образуваното досъдебно производство са  докладвани в Окръжна прокуратура

Припомняме, че преди  ден, при специализирана полицейска операция в морската столица, бяха иззети почти килограм марихуана, около 300 гр. метамфетамин, малко количество кокаин и над 20 000 евро на територията на Първо РУ. Установен бе наркоразпространителя, който е рецидивист.